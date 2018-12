Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato a maggioranza la mozione proposta dal Carroccio e firmata da tutti gruppi del centrodestra per la difesa della "famiglia naturale", che mira a istituire la festa della famiglia e a chiedere al Governo di non applicare il documento per l'educazione sessuale redatto dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Pd ha deciso di uscire al momento del voto, così come hanno fatto anche il Patto Civico e il Movimento 5 Stelle.

