Pioggia di lettere dalla Rai a imprese e titolari di partita Iva, in questi giorni, per il pagamento di un salatissimo canone per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione del segnale televisivo. Un esercito ? quanto meno preoccupato se non spesso imbufalito ? di piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti, e ancora, lavoratori autonomi, agenti di commercio e più in generale possessori di una partita Iva.



Ma il cosiddetto "canone speciale" non è il classico canone televisivo pagato dalle famiglie: il punto, secondo l'Unione artigiani, è che non basta un computer o comunque un monitor in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo per dover pagare il canone.



"Stiamo ricevendo centinaia di telefonate di professionisti preoccupati e indignati - spiega il segretario generale, Marco Accornero - ai quali raccomandiamo di non pagare nulla se non prima aver attentamente verificato la propria situazione".



Infatti ? come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico - debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.



"Ne consegue ad esempio - spiega l'Unione - che di per sé i personal computer, anche collegati in rete , se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone".

